ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием

ЛДПР предлагает законопроект, в соответствии с которым органы опеки смогут выплачивать алименты за родителя-должника, если просрочка составляет более полугода. Отмечается, что государство впоследствии взыщет уплаченную сумму с должника. Соответствующий законопроект партия вносит в Госдуму сегодня, 27 января, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЛДПР.

Лидер ЛДПР напомнил, что на момент января 2026 года в России алиментные обязательства имеют более 300 тысяч «нерадивых родителей». Как заявил Слуцкий, они скрывают свои доходы, а также «ищут лазейки» и «махинации» для того, чтобы избежать исполнения алиментных обязательств.

«ЛДПР предлагает простой и справедливый механизм: если семья не получает средства от родителя-должника более 6 месяцев, значит помогать финансово начнут органы опеки. Однако недобросовестному родителю не удастся уйти от обязанностей — деньги придется вернуть», — подчеркнул глава партии.

В пояснительной записке к законопроекту ЛДПР говорится, что из-за отсутствия выплат по алиментам со стороны родителя-должника «ребенок фактически лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей».

По словам Слуцкого, таким образом «матери будут спокойно воспитывать ребенка, не вкалывая без выходных на нескольких работах, в попытках в одиночку поднять ребенка на ноги».

Депутат подчеркнул, что инициатива направлена на то, чтобы каждый ребенок был сыт, одет и имел возможность развиваться «здесь и сейчас, а не когда приставы все-таки взыщут с горе-отца или матери положенные по закону суммы».

До этого адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев заявил «Газете.Ru», что, если россияне попали в реестр злостных неплательщиков алиментов ошибочно, им необходимо обратиться к судебному приставу, у которого в производстве находится исполнительное производство по этому поводу.

