Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

ЛДПР предложила платить алименты за счет государства с последующим взысканием

ЛДПР предлагает платить алименты должников за счет государства
Shutterstock

ЛДПР предлагает законопроект, в соответствии с которым органы опеки смогут выплачивать алименты за родителя-должника, если просрочка составляет более полугода. Отмечается, что государство впоследствии взыщет уплаченную сумму с должника. Соответствующий законопроект партия вносит в Госдуму сегодня, 27 января, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ЛДПР.

Лидер ЛДПР напомнил, что на момент января 2026 года в России алиментные обязательства имеют более 300 тысяч «нерадивых родителей». Как заявил Слуцкий, они скрывают свои доходы, а также «ищут лазейки» и «махинации» для того, чтобы избежать исполнения алиментных обязательств.

«ЛДПР предлагает простой и справедливый механизм: если семья не получает средства от родителя-должника более 6 месяцев, значит помогать финансово начнут органы опеки. Однако недобросовестному родителю не удастся уйти от обязанностей — деньги придется вернуть», — подчеркнул глава партии.

В пояснительной записке к законопроекту ЛДПР говорится, что из-за отсутствия выплат по алиментам со стороны родителя-должника «ребенок фактически лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей».

По словам Слуцкого, таким образом «матери будут спокойно воспитывать ребенка, не вкалывая без выходных на нескольких работах, в попытках в одиночку поднять ребенка на ноги».

Депутат подчеркнул, что инициатива направлена на то, чтобы каждый ребенок был сыт, одет и имел возможность развиваться «здесь и сейчас, а не когда приставы все-таки взыщут с горе-отца или матери положенные по закону суммы».

До этого адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев заявил «Газете.Ru», что, если россияне попали в реестр злостных неплательщиков алиментов ошибочно, им необходимо обратиться к судебному приставу, у которого в производстве находится исполнительное производство по этому поводу.

Ранее были названы последствия попадания в реестр злостных неплательщиков алиментов.
 
Теперь вы знаете
Неизлечимый вирус Нипах угрожает России? Что говорят специалисты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!