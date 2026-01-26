Зеленский раскрыл, какие вопросы обсуждались на переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби

Следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби должен состояться 1 февраля. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы предварительно говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить [сроки проведения] этой встречи», — сказал он в видеообращении.

Ознакомившись с докладом украинской делегации, которая вернулась из Абу-Даби, Зеленский отметил, что стороны обсудили «разные вопросы военного характера». Причем решения по некоторым из них должны быть подготовлены к следующей встрече, добавил он.

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, при том, что Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

26 января в Кремле сообщили, что продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

