В Госдуме предложили альтернативу ипотеке без участия банков

Для решения жилищного вопроса россиян нужно разрабатывать механизмы без участия банков — например, наемные дома, фонд которых можно пополнять с помощью непроданных квартир в новостройках. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Свежие данные аналитиков: для одобрения ипотеки гражданам требуется высокий доход. В большинстве городов-миллионников — больше 100 тысяч, в Москве — 340 тысяч рублей. Это доказывает, что ипотека большинству населения недоступна. За минувшие годы она стала инструментом обогащения банков, а не решения жилищных проблем. Мы давно доказываем правительству: ипотека не может быть единственным ответом на жилищный вопрос. И предлагаем развивать другие механизмы, без участия банков. Один из таких инструментов — наемные дома, социальная аренда от государства. Государство должно либо само активнее строить такие дома, либо пополнять наемный фонд за счет пустующих квартир застройщиков. Около 70% жилья в новостройках не продается. Застройщики не хотят снижать цены, даже в условиях падения спроса. Так пусть по себестоимости продают свой неликвид государству, а государство передает эти квартиры в льготную аренду нуждающимся», — сказал он.

Депутат напомнил, что в стране «буксует» и программа социального найма: по итогам 2024 года более двух миллионов семей стояли в очереди на жилье, но получили его лишь 40 тысяч. По словам Миронова, наемное жилье смогут получать не только малоимущие.

«При этом на соцнайм могут рассчитывать только малоимущие. Программа наемных домов, которую мы предлагаем, шире. По ней квартиры в аренду от государства могут получать и те, кто формально не считается малоимущим, но все равно не может позволить дорогую ипотеку. Это наши учителя, врачи, многодетные, это молодые семьи, которые в отсутствие жилья не решаются заводить детей. Программа соцаренды могла бы помочь демографии», — уточнил он.

