В Москве в субботу ожидается до -4°С и гололедица

В Москве в субботу, 6 марта, ожидается до -4°С и гололедица, ночью – метель, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -4 до -2°C. Установится облачность с прояснениями, ожидается гололедица, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -9...-7°C. Будет облачно, ожидаются снег, метель, гололедица, местами снежные заносы. Ветер изменит направление на юго-западное, его скорость составит 7-12 м/с с подрывами до 15-20 м/с.

Атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба, ночью – 743 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.