Мэр аргентинского города привился от коронавируса с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города Роке Перес Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса с портретом российского президента Владимира Путина в руках. Об этом сообщается в Instagram города.

«Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу... Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь», — приводятся слова Гаспарини.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил сотрудников центра Гамалеи после того, как получил первую дозу российской вакцины «Спутник V».