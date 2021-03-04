Мишустин к осени ожидает минимизации рисков, связанных с пандемией в России
Катерина Медведева
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что все опасности, связанные с коронавирусом, будут минимизированы к осени. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы провести массовую вакцинацию населения в ближайшее время. Глава кабмина добавил, что благодаря масштабной вакцинации в стране к осени будут минимизированы практически все возможные опасности, связанные с коронавирусом.
Ранее россиянам рассказали, как избежать третьей волны по коронавирусу.
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