Мишустин к осени ожидает минимизации рисков, связанных с пандемией в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что все опасности, связанные с коронавирусом, будут минимизированы к осени. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы провести массовую вакцинацию населения в ближайшее время. Глава кабмина добавил, что благодаря масштабной вакцинации в стране к осени будут минимизированы практически все возможные опасности, связанные с коронавирусом.

Ранее россиянам рассказали, как избежать третьей волны по коронавирусу.