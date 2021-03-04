На Сахалине спасли 12 рыбаков с отколовшейся льдины

Сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине, сообщает пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

Спасательная операция завершилась к 15.30 по местному времени (7.30 мск), всех рыбаков доставили на берег.

«В спасательной операции принимали участие 29 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек, 5 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Сахалине 12 рыбаков на льдине унесло в море.