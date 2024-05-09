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В США заявили, что для вступления Украины в НАТО нет подходящих условий

Профессор Марплс: заявления США о будущем Украины в НАТО слишком оптимистичны

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не сможет вступить в НАТО из-за невозможности единогласного решения по этому вопросу всех членов альянса. Такое мнение выразил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс в интервью YouTube-каналу DawnNews.

Профессор отметил, что заявления Вашингтона о грядущем вступлении Украины в НАТО чрезмерно оптимистичны.

«Политику НАТО в плане включения новых стран определяет все-таки не [госсекретарь США] Энтони Блинкен: для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса. А мы знаем, что в НАТО есть сразу несколько стран, которые (…) не готовы дать согласие на вступление Украины», — отметил он.

Кроме того, профессор напомнил о важнейшем условии вступления в альянс: любая стран-кандидат должна предварительно завершить все конфронтации по поводу собственных границ.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Кроме того, председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Ранее Зеленский заявил о невыполнении НАТО соглашений с Украиной.

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