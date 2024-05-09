День Победы ассоциируется у большинства россиян с гордостью за Родину

Подавляющее большинство опрошенных россиян (в среднем 93,5%) осведомлены об истоках Дня Победы, показало исследование аналитического центра Фидбэк, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Данный показатель осведомленности является самым высоким среди подобных исследований, проведенных центром.

Разброс в ответах среди молодой и взрослой аудитории опрошенных минимальный: 91% молодых указали победу в Великой Отечественной войне против 96% более взрослой аудитории. 7% молодых отметили выражение уважения всем русским солдатам, участвовавшим в различных войнах, среди взрослых респондентов этот вариант ответа набрал лишь 4% голосов. Лишь 1% молодых опрошенных выбрал победу в Курской дуге, старшее население не выбрало этот вариант вовсе.

Такие результаты говорят о крайне высокой важности праздника для россиян, а также о грамотно выстроенной работе по информированию населения об истоках Дня Победы.

Гордость за свою Родину является самой популярной ассоциацией, связанной с праздником Победы: этот ответ набрал 80% голосов молодых респондентов и 81% среди старших.

Другие ассоциации показали значительное расхождение в ответах молодого и старшего поколения. Так, среди взрослых респондентов вторым по популярности стал ответ «победа над фашизмом» (74%). Среди молодого населения эта ассоциация набрала лишь 57%, зато ответ «Родина» набрал у молодежи 61% голосов против 53% у старшего поколения. Ветераны являются символом праздника в равной степени для 66% молодежи и взрослого населения.

Также примечательно то, что абсолютно все опрошенные ассоциируют День Победы с каким-либо символом, что показывает четко выстроенную систему образов, связанных с праздником.

День Победы, помимо прочего, обладает своей отличительной символикой. Для большинства опрошенных, молодых и взрослых, георгиевская ленточка является главным символом праздника (46% и 49% соответственно). Вторым по популярности ответом у респондентов обеих возрастных категорий стал вечный огонь (18% в каждой группе). Военная тематика набрала значительно большее количество голосов у молодежи (11%) по сравнению со старшей аудиторией (5%). А вот знамя Победы, наоборот, популярна у взрослых респондентов (18% против 11%).

Просмотр или посещение парада является основным способом времяпрепровождения в День Победы: 74% взрослых и 71% молодых выбрали данный вариант. 54% молодых и взрослых респондентов поздравляют ветеранов с этим праздником, 54% старшей аудитории и 52% молодежи приносят цветы к Вечному огню или памятникам. Военные фильмы также популярны, но их больше предпочитают смотреть взрослые, чем молодые: 55% против 51% соответственно.

Стоит отметить, что для старшего поколения поздравительные открытки в соцсетях по случаю Дня Победы являются более важными, чем для молодежи. 67% взрослых респондентов отправляют открытки в мессенджерах против 43% молодых. Такую значительную разницу можно объяснить разницей поколений: более старшие респонденты еще до появления мессенджеров обменивались открытками. При этом подарки и текстовые поздравления стали более предпочтительными способами поздравления у младшего поколения: 37% против 31% и 40% против 39% соответственно.

Кроме того, молодежь в целом перестала видеть смысл в поздравлениях через соцсети. Практически каждый четвертый (27%) не поздравляет в мессенджерах вовсе. Среди взрослых респондентов этот ответ набрал лишь 15%.

Респондентам был задан вопрос о том, какие смыслы вкладываются в основы праздника, по их мнению. Подавляющее большинство респондентов из обеих возрастных категорий (63% молодых и 70% взрослых) считают, что задача российских граждан в этот день — чтить традиции и память предков. Вторым по популярности стал ответ о гаранте безопасности и уверенности в будущем: 20% молодежи и 18% старшего поколения. Также россияне видят смысл праздника в демонстрации силы: этот ответ выбрали 17% молодых респондентов и 12% взрослых.

Ранее россияне рассказали, какие военные фильмы планируют смотреть на майских праздниках.