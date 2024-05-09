В Белгороде после обстрела загорелись автомобили

После ночного обстрела в Белгороде загорелись автомобили, припаркованные во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В некоторых домах выбило окна, на улице Щорса загорелись машины во дворе жилого дома, также сообщается о пожаре в другом районе», — говорится в публикации.

В ночь на 9 мая в Белгороде трижды включали сирену, предупреждающую население о ракетной опасности. Губернатор Гладков призывал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дежурные силы ПВО в Белгородской области уничтожили «самолетный» беспилотник Вооруженных сил Украины.