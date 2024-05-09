Экс-советник Пентагона назвал абсурдной идею о выводе войск РФ с Украины

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х заявил, что идея о выводе российских войск с Украины, сравнимая с самоубийством, является абсурдной.

«Представление о том, что так или иначе Россия постоянно ошибается и единственное, что она может сделать, это покончить жизнь самоубийством и вывести свои войска из Украины, абсурдно», — написал он.

По слова Макгрегора, в Кремле на это никто не обращает и не будет обращать внимания.

Российское руководство заявило об этом по нескольким направлениям, добавил он.

8 мая генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы России имеют достаточно войск для наступления на Сумы и Харьков. По его словам, это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания украинских войск от фронта. Он подчеркнул, что ВС РФ делают это достаточно эффективно.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.