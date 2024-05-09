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В Европе рассказали о значении визита Путина в Китай

Аналитик Васселье: визит Путина в Пекин означает, что Китай не бросит Россию

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Руководитель программы международных отношений Института китайских исследований Mercator в Берлине Абигаэль Васселье заявила, что визит российского президента Владимира Путина в Китай продемонстрирует Западу, что Пекин не намерен отказываться от тесных отношений с Москвой. Об этом сообщает французский журнал L.

По словам Васселье, тесные отношения между Си Цзиньпином и Путиным свидетельствуют о том, что КНР будет продолжать работать с Россией. Так, Путин готовится приехать в Пекин. Этим самым Пекин посылает Западу чрезвычайно четкий сигнал о том, что он не бросит Путина и не присоединится к навязываемой Европой политике изоляции России.

Аналитик подчеркнула, что западные лидеры должны смириться с тем, что возможность их влияния на Китай крайне ограничена. КНР ни в коем случае не принесет в жертву крайне продуктивное сотрудничество с Россией.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поздравляет российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что в Пекине приветствуют планируемый визит Путина.

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