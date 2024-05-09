Захарова заявила, что российские дипломаты готовы к провокациям

Российские дипломаты за рубежом готовы к провокациям в свой адрес в День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Она рассказала, что есть «огромное количество» того, через что российским дипломатам приходится проходить все эти годы.

«Но это нас не только не останавливает. Возможно, даже возбуждает эту — помните, опять же, строчку про Вторую мировую, для нас Великую Отечественную — «ярость благородную», — сказала Захарова.

Провокации в адрес дипломатов РФ происходят регулярно и за последние два года они, отметила представитель МИД и назвала это «испытанием».

По ее словам, за это время происходили нападения на машины, на квартиры, жилые помещения, были также угрозы, шантаж, вскрытие почты и подобное.

8 мая Захарова, комментируя высылку военного атташе РФ из Лондона, пообещала жесткий ответ на это.

Ранее сообщалось, что Британия лишит дипломатического статуса некоторые объекты РФ.