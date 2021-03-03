Аксенов назвал стройку в парке Фороса законной

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал о законности строительства детского лагеря в парке курортного поселка Форос после жалобы местных жителей президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается детского лагеря, все документы в порядке. Никаких нарушений на сегодняшний день по детскому лагерю нет, я вам гарантирую», — заявил Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что строительство ведет компания из Татарстана. Он выразил недовольство рабочей группой, которая была сформирована с целью контроля над ситуацией из чиновников, депутатов и общественников. Аксенов сказал, что собирается выяснить, не допущены ли нарушения при вырубке деревьев и установке забора.