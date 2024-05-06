Шмыгаль позитивно оценил возможность отправки войск Запада на Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет признателен партнерам в случае, если они примут решение ввести войска на территорию страны. Его слова приводит телеканал CBC.

«Если... партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — сказал Шмыгаль.

В то же время он отметил, что на данный момент Украина просит у западных союзников лишь оружие и военную технику. Однако, если придет подходящее время, Киев будет рад появлению иностранного контингента, подчеркнул премьер Украины.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска. По словам Джеффриса, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Ранее Украину назвали расходным материалом для США.