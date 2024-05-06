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В восьми районах Сахалина объявлено экстренное предупреждение

МЧС объявило в восьми районах Сахалина экстренное предупреждение из-за шторма

МЧС объявило в восьми районах Сахалина экстренное предупреждение из-за шторма. Об этом сообщается на сайте управления МЧС в этом регионе.

Предупреждение объявлено на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинск.

В этих раойнах жителей просят не покидать пределы населенных пунктов, обеспечить связь с близкими, чтобы те не оказались неподготовленными к шторму, перенести планы выхода на охоту, рыбалку и прервать уже начатые туристические поездки. Жителей призывают иметь в виду возможность обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений.

До этого возле Сахалина зарегистрировали два землетрясения.

«Землетрясение магнитудой 3,2 произошло ночью 4 мая. Его эпицентр находился в Татарском проливе в 55 километрах западнее села Красногорск Томаринского района. Очаг залегал на глубине 7 километров. Данные об ощутимости специалистам не поступали», — сообщили сейсмологи.

Второе землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано в 7:05 по местному времени (в 23:05 мск). Известно, что эпицентр этой серии толчков располагался в Охотском море в 32 километрах восточнее села Вал в Ногликском районе.

Ранее маяк Анива перешел в собственность властей Сахалина.

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