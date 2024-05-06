Гендиректор ВАНК арестован в Хабаровске

Генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислава Неверова арестовали на два месяца в Хабаровске по обвинениям в мошенничестве. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска по данным ТАСС.

«Неверову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 2 июля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ 159 часть 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), статья 30 часть 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление)», — сообщили в суде.

Компании, связанные с Неверовым, включая ВАНК, занимаются строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии, а также реализацией проекта газификации Читы. Несмотря на арест Неверова, глава комитета градостроительной политики администрации Читы Александр Зудилов заявил, что это не повлияет на газификацию города, поскольку договор с компанией «Аврорагаз» (руководимой ВАНК) будет исполнен без изменений.

Ранее в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при строительстве четырех детских садов, финансируемых бюджетом.

Концессионеры ООО «Поколение» и ООО «Поколение будущего» (принадлежат ВАНК) получили более 1,4 миллиарда рублей на строительство, однако работы до сих пор не завершены. Проверка прокуратуры выявила вывод средств с казначейских счетов и их использование для других целей.

Ранее экс-директора РСУ Минздрава осудили на три года.