Адольф Гитлер в 1944 году ожидал раскола между англо-американцами и Советским Союзом, чтобы договорится с США и Британией и сообща воевать против СССР. Об этом в 1948 году адъютант Гитлера Отто Гюнше писал правительству СССР. Копия документов опубликовала ФСБ РФ.

Гюнше арестовали в мае 1945 года. Позже он направил заявление руководству Советского Союза, в котором рассказал, что Гитлер провел совещание в 1944 году. Тогда фюрер заявил, что положение немецких войск на Восточном фронте следует считать очень серьезным.

«Следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними» — так Гюнше передал слова Гитлера.

Адъютант добавил, что Гитлер считал задачей нацисткой Германии »«всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы противники Третьего рейха скорее передрались».

В апреле 2023 года Федеральная служба безопасности России впервые обнародовала рассекреченные материалы о последних днях жизни Гитлера, составленные на основании рассказа Отто Гюнше.

Ранее в Крыму предрекли Германии роль зачинщицы третьей мировой войны.