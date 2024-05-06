Федор Емельяненко двумя словами описал происходящее на Украине

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко в интервью на YouTube-канале «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ...» эмоционально высказался о происходящем на Украине.

«Мы сражаемся не с братскими народами, а с фашистами, националистами. А братский народ мы поддерживаем. Для любого православного человека, верующего то, что сейчас происходит на Украине, что сейчас происходит между нашими народами, — большая трагедия.

Каждое воскресенье мы читаем молитвы, чтобы у украинского народа спала эта пелена с глаз, чтобы прекратился раскол в вере нашей православной. Мы с большой болью переживаем это», — сказал Емельяненко.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде.

Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

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