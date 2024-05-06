МИД Белоруссии: перебрасываемая с Украины взрывчатка может использоваться против РФ

Оружие и взрывчатка, которые попадают в Белоруссию с территории Украины, могут быть использованы против России. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

«Мы же понимаем, что сегодня сфера (враждебных. – «Газета.Ru») устремлений во многом нацелена не только на Беларусь, но и на Россию. Поэтому каналы переброски оружия и взрывчатки, естественно, могут быть использованы в любом месте», — сказал Алейник.

По его словам, республика зафиксировала провокации с украинской стороны с использованием дронов, а также в виде попыток перевезти на ее территорию оружие, взрывчатку «с последующим, естественно, использованием этого военного снаряжения для совершения террористических актов».

За два года было пресечено 40 каналов перевозки оружия и взрывчатки с территории Украины, что вызывает озабоченность, подчеркнул глава белорусского МИД.

Алейник добавил, что КГБ Белоруссии обезвредил «резидентуру Украины в количестве 20 человек» и задержал около 30 человек «из числа диверсантов».

До этого в Белоруссии заявляли, что украинские спецслужбы вербуют молодежь для подготовки диверсий в стране.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что Россия не требовала от республики помощи в конфликте с Украиной.