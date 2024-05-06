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В США назвали условие для будущих поставок оружия Израилю

Сенатор США Келли захотел увязать помощь Израилю с сокращением потерь в Газе

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Israeli Defence Forces/Reuters

Сенатор от Демократической партии Марк Келли заявил, что будущую военную помощь Израилю со стороны США было бы «уместно» связать с сокращением потерь среди гражданских лиц на территории сектора Газа. Его слова приводит NBC News.

Политик подчеркнул, что для США неприемлемо, чтобы страдали невинные женщины, дети и старики. По его словам, в секторе Газа это происходит «довольно часто».

«Я говорил с послом Израиля Михаэлем Херцогом конкретно об этом: если мы не увидим каких-то изменений, я думаю, что было бы уместно поставить условия на некоторую часть этой помощи», — добавил Келли.

До этого глава юридического комитета палаты представителей США Джим Джордан и конгрессвумен Элиз Стефаник после сообщений о приостановке поставок Израилю боеприпасов обрушились с осуждением на американского президента Джо Байдена, назвав такое возможное решение «омерзительным» и «недопустимым».

Ранее юристы попросили Байдена остановить помощь Израилю.

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