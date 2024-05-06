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Макрон будет давить на Си Цзиньпина по поводу поддержки КНР России на Украине

AP: Макрон попытается убедить Си использовать рычаги давления на РФ по Украине

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине. Об этом пишет Associated Press.

В Елисейском дворце отметили, что дипломатические усилия по поддержке Украины и созданию давления на Россию являются высочайшим приоритетом во Франции. В материале отмечается, что Макрон будет призывать Си Цзиньпина использовать доступные рычаги давления, чтобы завершить конфликт на Украине.

Осведомленный о подготовке встречи чиновник заявил AP, что Макрон поднимет вопрос о китайских компаниях, якобы поставляющих в Россию продукцию, помогающую ей продолжать конфликт. Макрон также призовет председателя КНР поддерживать диалог с Киевом, отметил чиновник на условиях анонимности.

5 мая Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению глав этих государств.

По сообщению МИД КНР, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Также в ведомстве отметили, что визиты политика в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Европой в целом и придадут новый импульс глобальному мировому развитию.

Ранее стало известно, как Макрон намерен надавить на Си Цзиньпина по вопросу Украины.

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