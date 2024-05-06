Макрон будет давить на Си Цзиньпина по поводу поддержки КНР России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить председателя КНР Си Цзиньпина использовать рычаги давления на Россию, чтобы приблизить завершение конфликта на Украине. Об этом пишет Associated Press.

В Елисейском дворце отметили, что дипломатические усилия по поддержке Украины и созданию давления на Россию являются высочайшим приоритетом во Франции. В материале отмечается, что Макрон будет призывать Си Цзиньпина использовать доступные рычаги давления, чтобы завершить конфликт на Украине.

Осведомленный о подготовке встречи чиновник заявил AP, что Макрон поднимет вопрос о китайских компаниях, якобы поставляющих в Россию продукцию, помогающую ей продолжать конфликт. Макрон также призовет председателя КНР поддерживать диалог с Киевом, отметил чиновник на условиях анонимности.

5 мая Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Известно, что председатель КНР планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению глав этих государств.

По сообщению МИД КНР, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Также в ведомстве отметили, что визиты политика в европейские столицы поспособствуют развитию отношений Китая с Европой в целом и придадут новый импульс глобальному мировому развитию.

Ранее стало известно, как Макрон намерен надавить на Си Цзиньпина по вопросу Украины.