На Украине заявили, что пока не получили одобренной военной помощи из США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент не может подтвердить получение одобренной конгрессом США военной помощи для Киева. Его слова приводит телеканал CBC.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина ожидает получения обещанной военной помощи «как можно скорее».

«Мы все еще не можем подтвердить, что они у нас есть на Украине, но мы ждем этих боеприпасов, зенитных систем и ракет, другой военной техники, прежде всего, техники большой и средней дальности», — сказал премьер Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны считают, что вооружение от стран Запада не прибывает в страну вовремя, и хотят, чтобы его поставки ускорились.

«Своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива по этому пункту пока еще я не вижу. Поставки [оружия] есть, они пошли, понемногу пошли. Необходимо этот процесс ускорить», — заявил глава государства на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в Киев с визитом.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

Ранее в Латвии заявили, что Украина получила западное оружие с разрешением бить по РФ.