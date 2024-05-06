В РФ объявили в розыск экс-премьера и бывших глав МВД и МИД Украины. За что — неизвестно В России объявили в розыск экс-премьера и бывших глав МВД и МИД Украины

МВД России продолжает объявлять в розыск бывших и нынешних украинских политических и военных деятелей. Вслед за Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в базе российской полиции оказались экс-премьер Гройсман, а также бывшие министр иностранных дел Климкин и внутренних дел Аваков. МИД Украины в ответ напомнил об ордере МУС на арест Владимира Путина.

МВД внесло в базу данных розыска бывших высокопоставленных украинских чиновников. Российская полиция разыскивает экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших глав МИДа Павла Климкина и МВД Арсена Авакова (на фото с Владимиром Зеленским), а также экс-министра информационной политики Юрия Стеця и экс-председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. По какой статье Уголовного кодекса они разыскиваются, не сообщается.

Владимир Гройсман при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014-го по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Должность премьера Гройсман занимал до августа 2019 года.



при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014-го по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Должность премьера Гройсман занимал до августа 2019 года. Павел Климкин был главой украинского МИДа в 2014-2019 годах. Ушел с должности после конфликта с президентом Владимиром Зеленским. В апреле этого года Следственный комитет России (СКР) предъявил Климкину и Гройсману обвинения в обстрелах и иных преступлениях в Донбассе.



был главой украинского МИДа в 2014-2019 годах. Ушел с должности после конфликта с президентом Владимиром Зеленским. В апреле этого года Следственный комитет России (СКР) предъявил Климкину и Гройсману обвинения в обстрелах и иных преступлениях в Донбассе. Арсен Аваков занимал должность министра внутренних дел в 2014-2021 годах. СКР в 2018 году возбудил уголовное дело в отношении Авакова за «воспрепятствование свободному осуществлению гражданами РФ избирательных прав на выборах президента». Аваков, по информации следствия, давал указания сотрудникам МВД Украины, которые обеспечивали охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, не пропускать россиян на избирательные участки.



занимал должность министра внутренних дел в 2014-2021 годах. СКР в 2018 году возбудил уголовное дело в отношении Авакова за «воспрепятствование свободному осуществлению гражданами РФ избирательных прав на выборах президента». Аваков, по информации следствия, давал указания сотрудникам МВД Украины, которые обеспечивали охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, не пропускать россиян на избирательные участки. Алексей Данилов стал главой СНБО в 2019 году. В марте 2024-го президент Владимир Зеленский уволил его с должности, а позднее назначил послом Украины в Молдавии. Увольнению секретаря СНБО предшествовал скандал — он нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая, заявив, что не «какому-то» Ли Хуэю принимать решения о делах Украины без ее участия.



стал главой СНБО в 2019 году. В марте 2024-го президент Владимир Зеленский уволил его с должности, а позднее назначил послом Украины в Молдавии. Увольнению секретаря СНБО предшествовал скандал — он нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая, заявив, что не «какому-то» Ли Хуэю принимать решения о делах Украины без ее участия. Юрий Стець занимал должность министра информационной политики с 2014-го по 2019-й. В апреле этого года Следственный комитет России предъявил Стецю обвинение за проведение в Донбассе так называемой антитеррористической операции (АТО).

За последнее время МВД объявило в розыск целый ряд ведущих украинских политиков, чиновников и военных. На прошлой неделе туда попали президент Владимир Зеленский, его предшественник Петр Порошенко, главком сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюка и бывший врио главы Минобороны Михаил Коваль, который сейчас возглавляет Национальный университет обороны. Кроме того, в розыск объявили секретаря СНБО Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшую главу Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) и ряд других.

«Пользуясь случаем, напоминаем, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является совершенно реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира», — заявил на прошлой неделе МИД Украины.

Власти Украины тоже нередко объявляют в розыск российских политиков и чиновников. Так, например, в розыске находятся министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Президента России Владимира Путина в украинских базах разыскиваемых нет.