Увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Белгородской области

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородской области увеличилось до 35 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что две «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района.
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Гладков уточнил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, его оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения региона.
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На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор.
До этого РИА Новости сообщало о 33 пострадавших при атаке дронов на автомобили компании «Агро-Белгорье».
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