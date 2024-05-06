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Увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Белгородской области

Гладков: число пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области выросло до 35

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородской области увеличилось до 35 человек, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что две «Газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке дронов-камикадзе в районе села Березовка Борисовского района.

Гладков уточнил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, его оперируют. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения региона.

На месте работают все оперативные службы, добавил губернатор.

До этого РИА Новости сообщало о 33 пострадавших при атаке дронов на автомобили компании «Агро-Белгорье».

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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