Админ сайта Check You снимал на видео секс с девушками и выкладывал ролики в сеть

Уголовное дело за изготовление порнографии возбуждено в отношении двух приятелей, которые снимали на видео секс с девушками и выкладывали на сайт Check You. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Администратора сайта Check You уговаривал девушек на «тестовый секс» со своим другом, а видео выкладывал в сеть. Создатели интернет-площадки называют сайт «доской позора», администраторы списываются с девушками под видом состоятельных мужчин и выманивают у них интимные фото, а затем «разоблачают» доверчивых молодых женщин на сайте.

Двое приятелей решили вместо выманивания интимных фото предлагать девушкам «тестовый секс», после которого обещали знакомство с богатыми мужчинами. Интимную близость администратор сайта и его 20-летний друг снимали на видео и заливали ролики на сайт.

Возбуждено уголовное дело о изготовлении порнографии, оператор, снимавший ролики задержан, его друга разыскивает полиция. В деле как минимум трое пострадавших.

Ранее россиянка продала интимные снимки своего ребенка и попала в колонию на 8,5 лет.