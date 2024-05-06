Священник объяснил, почему не стоит бояться конца света

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что бояться конца света не стоит, потому что это дело не христианское. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с агентством священник отметил, что рассматривать неспокойное время только с точки зрения теории о конце света — значит потерять трезвость христианского мировоззрения.

По его словам, первые христиане относились к наступлению конца света не со страхом перед Антихристом, а с радостью от приближения Царствия Божия. Он напомнил, что Иисус Христос говорил, что времена и сроки конца света никто, кроме Отца Небесного, не может определить.

Протоиерей посоветовал тревожным людям «вспомнить о главном». Он напомнил, что личная встреча с Богом может наступить у каждого человека в любой день.

«Мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает», — заключил Козлов.

Ранее Зеленского сравнили с Гитлером из-за слов о Боге с украинским шевроном.