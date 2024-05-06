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Священник объяснил, почему не стоит бояться конца света

Протоиерей Козлов: бояться конца света – дело не христианское

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Shutterstock/funstarts33

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил, что бояться конца света не стоит, потому что это дело не христианское. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с агентством священник отметил, что рассматривать неспокойное время только с точки зрения теории о конце света — значит потерять трезвость христианского мировоззрения.

По его словам, первые христиане относились к наступлению конца света не со страхом перед Антихристом, а с радостью от приближения Царствия Божия. Он напомнил, что Иисус Христос говорил, что времена и сроки конца света никто, кроме Отца Небесного, не может определить.

Протоиерей посоветовал тревожным людям «вспомнить о главном». Он напомнил, что личная встреча с Богом может наступить у каждого человека в любой день.

«Мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает», — заключил Козлов.

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