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В Белоруссии заявили о выявлении группы студентов, завербованных спецслужбами Украины

Алейник: в Белоруссии задержаны четыре человека по делу о вербовке студентов

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РИА «Новости»

В Белоруссии задержали четырех человек в рамках уголовного дела о вербовке подростков украинскими спецслужбами. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что неделю назад в стране выявили группу студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения терактов.

В данный момент этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка, ведутся следственные действия, отметил Алейник.

Глава МИД Белоруссии назвал вербовку студентов «антигуманной» и подчеркнул, что вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств.

До этого в Белоруссии заявляли, что украинские спецслужбы вербуют молодежь для подготовки диверсий в стране. Телеканал ОНТ выпустил фильм, в котором говорилось, что спецслужбы Украины с помощью Telegram создали на территории Белоруссии экстремистские сообщества, которые должны были совершать диверсии и теракты.

По данным телеканала, в стране задержали студентов Белорусского национального технического университета, которые готовились «взорвать» страну.

Ранее в КГБ Белоруссии назвали число осужденных за госизмену в 2022–2023 годах.

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