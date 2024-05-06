В ДНР заявили, что ВСУ вынуждены строить новые маршруты после потери Очеретина

После потери поселка Очеретино в ДНР, который был для ВСУ важным узлом по доставке военной техники и боеприпасов на Донецкое направление, украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур ДНР.

«Через ж/д станцию в Очеретино украинская сторона много лет гнала большой поток техники и боеприпасов, которые потом распределялись по линии фронта на Донецком направлении», — рассказал источник.

Он добавил, что для ВСУ узел имел большую стратегическую важность для снабжения в Авдеевке и окрестностях. После его потери украинские войска вынуждены отойти вглубь своей обороны и выстраивать новые логистические маршруты.

Накануне Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Очеретино в ДНР.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев уверен, что взятие российскими войсками села Очеретино в Донецкой народной республике стратегически значимо, так как оно разрезает оборону ВСУ и позволяет армии России наступать дальше в двух направлениях фронта.

Ранее в Италии назвали возможные последствия прорыва России в Очеретино для Украины.