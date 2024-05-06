Дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобили компании «Агро-Белгорье» в Борисовском районе Белгородской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, пострадали 33 человека, а шестеро погибли.

4 мая в Белгороде произошел взрыв. В тот момент было известно о пяти пострадавших, у них выявили черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, получивших ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

На следующий день украинские войска обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.