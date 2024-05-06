Израиль начал эвакуацию мирных палестинцев из Рафаха перед наземной операцией

Израиль начал эвакуацию мирных палестинцев из Рафаха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на радиостанцию армии Израиля Галей ЦАХАЛ.

По данным «Врачей без границ», в феврале 2024 года в городе было размещено около 1,5 млн мирных жителей, большая часть из которых — беженцы со всего сектора Газа. Официальных сообщений об эвакуации населения из города не поступало. Куда они могут быть вывезены — не уточняется.

До этого МО Израиля предупредило, что операция в Рафахе скоро начнется, так как ХАМАС не идет на сделку. 3 мая Израиль дал ХАМАС неделю на заключение соглашения о прекращении огня, угрожая начать наземную операцию в Рафахе по истечении этого срока во имя освобождения оставшихся заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль готов к временному перемирию, но все равно уничтожит ХАМАС.