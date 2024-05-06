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Фильм «Сто лет тому вперед» снова стал лидером проката в России и СНГ

Фильм «Сто лет тому вперед» по повести Булычева возглавил прокат в РФ и СНГ

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Кинокомпания «Водород»

Фильм «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести советского фантаста Кира Булычева в третий раз возглавил кинопрокат в России и СНГ. Об этом сообщает kinobusiness.com.

За прошедшие выходные фильм заработал в РФ и странах СНГ 142,2 миллиона рублей.

На втором месте по выручке оказалась премьера недели — картина «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем с 22,6 миллиона рублей.

На третьей строчке — мюзикл «Летучий корабль» со сборами 19,1 миллиона рублей. Четвертое место занял комедийный боевик с Райаном Гослингом и Эмили Блант «Каскадеры» с 18,7 миллиона рублей, а пятое — фантастический боевик «Блиндаж» о путешественниках во времени, попавших в окопы Великой Отечественной войны, с 17 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что интерес к произведениям Кира Булычева вырос на 45% по сравнению с предыдущим месяцем после премьеры фильма «Сто лет тому вперед».

Ранее авторы «Ворониных» определились с судьбой персонажа Бориса Клюева.

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