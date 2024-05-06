Посол ФРГ анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений

Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву дополнительных новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex и систем Patriot, IRIS-Е. Сообщение об этом опубликовано на сайте Харьковской областной военной администрации.

«Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex», — рассказали в пресс-службе.

В конце апреля ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2.

3 мая сообщалось, что немецкая компания Hensoldt, специализирующаяся на производстве сенсорных систем, направит Украине шесть радаров радиолокационной системы (РЛС) TRML-4D в целях усиления противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Белом доме сообщили, что у них нет свободных ПВО для Украины.