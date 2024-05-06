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В Тамбове задержали украинского агента, который готовил взрывы у зданий судов

ФСБ: россиянин готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов в Тамбове

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В ФСБ сообщили, что в Тамбове задержали гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина прятал неизвестные предметы недалеко от вокзала. Его подозрительные действия заметили сотрудники РЖД, и в итоге задержала охрана. Саперы нашли на месте два взрывных устройства.

До этого ФСБ ликвидировала диверсанта украинской военной разведки, который прибыл из Литвы для совершения терактов. Гражданин РФ 1976 года рождения планировал по заданию ГУР МО Украины совершить серию терактов, в том числе на объекте министерства обороны РФ в Московском регионе, а также в отношении участников одного из добровольческих батальонов в Санкт-Петербурге, заявляли в спецслужбе.

Его вычислили, когда он посетил схрон со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области — их он планировал использовать для теракта на топливном терминале в районе Ленинградской области, добавили в ФСБ. При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован.

Ранее в РФ задержали курьера, доставившего взрывчатку для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.

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