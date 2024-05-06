Стали известны причины обыска у подозреваемой в оправдании терроризма Кеворковой

Обыски у журналистки и блогера Надежды Кеворковой были связаны с ее публикациями в поддержку нападения группы Басаева на Нальчик в 2005 году. Об этом сообщает «Известия».

Сообщается, что Кеворкова недавно приняла ислам и стала сторонницей радикального ислама. По данным источника «Известий», женщина также поддерживала деятельность «Талибана» (организация запрещена в России). Кроме того, сообщается о ее дружеских связях с лицами, причастными к терроризму, а также со спонсорами ИГИЛ (организация запрещена в России).

До этого сообщалось, что в ходе обыска на стенах квартины Кеворковой нашли плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Кеворкова является выпускницей истфака МГУ. В 1997—2002 годах она работала корреспондентом «Независимой газеты» в США. Чаще всего женщина работала в мусульманских регионах — в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, Газе и на Северном Кавказе. Она работала обозревателем Russia Today. Также статьи Кеворковой публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Журналистка активно писала статьи о православии и религии в современном мире. Под ее авторством вышли документальный сериал «Джихад русской литературы», «Если я забуду тебя, Иерусалим» и «Палестина. Сопротивление».

Ранее на рынке в Нальчике задержали двух человек, подозреваемых в содействии ИГ.