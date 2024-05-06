Осужденного за педофилию режиссера «Ералаша» наградили и освободили от наказания

Экс-режиссера «Ералаша», которого осудили за растление 13-летнего мальчика, наградили и освободили от наказания. Об этом он сам рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что указом президента его наградили медалью «За спасение погибавших».

«По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не зек», — объявил режиссер.

Осенью 2023 года Белостоцкий заключил контракт с Минобороны, когда был в колонии. Ему оставалось отсидеть 2,5 года. На СВО он служит медиком в штурмовом отряде.

Летом 2023 гола Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии по делу о развращении 13-летнего мальчика, затем наказание смягчили до 6,5 лет. По словам режиссера, представители Минобороны приехали в колонию 13 октября 2023 года, и он согласился подписать контракт на отправку в зону специальной операции России на Украине. Однако свою вину Белостоцкий не признал и настаивал на своей невиновности.

Ранее Шойгу вручил медали отличившимся участникам СВО.