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Россиянка познакомилась с мужчиной и лишилась 4,5 млн рублей

В Иркутской области случайный знакомый выманил у женщины 4,5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Зиминском районе Иркутской области женщина лишилась всех накоплений после общения с мужчиной на сайте знакомств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

35-летняя иркутянка познакомилась с мужчиной в сети. Новый приятель рассказал ей, что зарабатывает на жизнь инвестициями и предложил россиянке заработать «легкие» деньги. Аферист отправил женщине ссылку на мобильное приложение и предложил внести депозит на брокерский счет.

На экране смартфона женщины отображалась прибыль от совершения сделок, однако забрать якобы заработанные проценты не удалось. Мошенник потребовал заплатить комиссию. После этого пострадавшая обратилась в полицию, общий ущерб составил 4,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке осудили жителя Москвы, который убедил знакомого инвестировать в несуществующий рыбный бизнес и выманил у него за год более 18 млн рублей. Мужчина показывал приятелю поддельные документы о регистрации юридических лиц в налоговом органе, закупке необходимого оборудования, оформлении квот и аренде плавсредств, требуя перечисления денежных средств на указанные «расходы». В течение года житель Владивостока регулярно вносил средства и криптовалюту, принадлежащие ему и его отцу, в совместный «бизнес».

Ранее россиянин дважды «инвестировал» взятые в кредит миллионы рублей и остался ни с чем.

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