Россия переориентировала экспорт пиломатериалов на другие рынки

В первом квартале 2024 года резко выросли поставки пиломатериалов из России в Гонконг, Турцию и Иран на фоне ухода Москвы с европейского рынка из-за санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственное исследование.

Наибольший прирост зафиксирован в Гонконге — 329,4%, в денежном выражении объем импорта достиг 133,1 тыс. кубометров. В Турции рост составил 225,4% (292,2 тыс. кубометров), а в Иране — 71,9% (165,7 тыс. кубометров).

Крупнейшим импортером российских пиломатериалов остается Китай с 2564 тыс. кубометров, однако темпы поставок туда за год снизились на 11,1%. На втором месте — Узбекистан (375,6 тыс. кубометров, минус 23,9% за год).

Ранее агентство сообщало, что альтернативой европейскому рынку для российских пиломатериалов стали азиатские страны. До введения масштабных санкций на долю Европы приходилось около 14% экспорта этой продукции из РФ. После ограничений из топ-10 направлений выбыли Финляндия и Эстония, их места заняли страны СНГ и Азии.

«В топ-10 основных импортеров российских пиломатериалов вошли Китай (около 13 млн куб. м), Узбекистан (2 млн куб. м), Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Иран, Корея, Япония и Гонконг», — пишет издание.

До этого стало известно, что Турция впервые вошла в топ-3 по закупкам пиломатериалов из России.

Ранее цены на древесину для дач в России взлетели почти на треть.