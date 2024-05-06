Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия переориентировала экспорт пиломатериалов на другие рынки

Турция и Гонконг резко нарастили закупки пиломатериалов из РФ

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

В первом квартале 2024 года резко выросли поставки пиломатериалов из России в Гонконг, Турцию и Иран на фоне ухода Москвы с европейского рынка из-за санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственное исследование.

Наибольший прирост зафиксирован в Гонконге — 329,4%, в денежном выражении объем импорта достиг 133,1 тыс. кубометров. В Турции рост составил 225,4% (292,2 тыс. кубометров), а в Иране — 71,9% (165,7 тыс. кубометров).

Крупнейшим импортером российских пиломатериалов остается Китай с 2564 тыс. кубометров, однако темпы поставок туда за год снизились на 11,1%. На втором месте — Узбекистан (375,6 тыс. кубометров, минус 23,9% за год).

Ранее агентство сообщало, что альтернативой европейскому рынку для российских пиломатериалов стали азиатские страны. До введения масштабных санкций на долю Европы приходилось около 14% экспорта этой продукции из РФ. После ограничений из топ-10 направлений выбыли Финляндия и Эстония, их места заняли страны СНГ и Азии.

«В топ-10 основных импортеров российских пиломатериалов вошли Китай (около 13 млн куб. м), Узбекистан (2 млн куб. м), Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Иран, Корея, Япония и Гонконг», — пишет издание.

До этого стало известно, что Турция впервые вошла в топ-3 по закупкам пиломатериалов из России.

Ранее цены на древесину для дач в России взлетели почти на треть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами