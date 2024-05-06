Игрок сборной России перейдет в «Крылья Советов»

Вратарь сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков в летнее трансферное окно с большой долей вероятности сменит клуб. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Как утверждает источник, «Ростов» предложил Песьякову продлить договор, срок которого истекает по окончании сезона. И клуб, и игрок подтверждали достижение договоренности, но в итоге соглашение вратарь не подписал. «Рейтинг букмекеров» сообщает, что с большой долей вероятности Песьяков перейдет в «Крылья Советов» — у футболиста есть предложение от самарского клуба.

Песьяков родился в Иванове и получил футбольное образование в родном городе. Затем голкипер поиграл в «Шиннике», «Текстильщике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». С 2017 года он защищает цвета «Ростова».

В 2022 году голкипер впервые был вызван в сборную России. Песьяков провел за национальную команду два матча.

В текущем сезоне голкипер провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 22 матча, пропустив 33 гола. 6 мая «Ростов» на выезде сыграет с «Локомотивом». Команды в таблице разделяет одно очко.

Ранее экс-тренер клуба РПЛ назвал сумму, которую ему предлагали за договорной матч.