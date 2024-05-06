В палате представителей США назвали условие для ввода американских войск на Украину

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По словам Джеффриса, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Конгрессмен подчеркнул, что в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция, не желающая оказывать поддержку Киеву и считающая, что Россия не является врагом США. Эту фракцию в палате представителей возглавляет конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

До этого бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

Ранее экс-агент ЦРУ назвал условия для вторжения американских войск на Украину.