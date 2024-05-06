Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В палате представителей США назвали условие для ввода американских войск на Украину

Конгрессмен Джеффрис: в случае падения Украины США могут вмешаться в конфликт

close
100%
Global Look Press

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По словам Джеффриса, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Конгрессмен подчеркнул, что в Республиканской партии США усиливается пророссийская фракция, не желающая оказывать поддержку Киеву и считающая, что Россия не является врагом США. Эту фракцию в палате представителей возглавляет конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

До этого бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

Ранее экс-агент ЦРУ назвал условия для вторжения американских войск на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами