Авторы «Ворониных» определились с судьбой персонажа Бориса Клюева

Авторы сериала «Воронины» определились с судьбой персонажа актера Бориса Клюева — Николая Воронина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В продолжении под названием «Костя-Вера» в первой же серии с героем простятся.

Как рассказал каналу источник, близкий к съемкам, когда народного артиста РФ Клюева не стало, сперва на эту роль хотели взять другого артиста. Однако характер ироничного и склонного к ссорам с родственниками пенсионера никто не смог воплотить так же точно.

Также известно, что на роль повзрослевшей Маши Ворониной вместо Марии Ильюхиной позвали 22-летнюю актрису Карину Орлову, а Филю и Кирю сыграют близнецы из последних сезонов.

Сериал «Воронины» закрыли в 2019 году после 24 сезонов. В сентябре 2020 года не стало Бориса Клюева.

Мария Ильюхина накануне рассказала, что ей не сообщили о съемках продолжения сериала и не позвали сниматься.

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