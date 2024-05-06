Милонов объяснил, как раздел знакомств на «Госуслугах» будет вычислять шалашовок и альфонсов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на «Госуслугах» специальный раздел для поиска партнера. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что портал позволит идентифицировать людей и не допускать к знакомствам ботов и агентства. По его словам, ресурс защитит граждан от мошенников и «профурсеток».

«Это будет ресурс, свободный от профурсеток и альфонсов. Поскольку мы говорим о знакомствах, тем самым мы соединяем разных людей. И здесь очень важно не допустить огромную армию мошенников, эскортниц, проституток и прочих негодяев в эту сферу. «Госуслуги» — это ресурс, который не будет выдавать ваши данные в органы госвласти о том, с кем вы знакомитесь, нет. Просто «Госуслуги» позволяют четко идентифицировать человека, что это живой человек, настоящий. По сути дела «Госуслуги» используются как ресурс верификации данных человека, что это действительно человек, а не бот и не агентство», — сказал он.

Милонов также предложил блокировать профили не только «негодяев», но и женатых людей.

«Каждая запись будет подтверждена через ресурс «Госуслуг». У каждого из нас есть запись на «Госуслугах», она аутентична, ее крайне сложно подделать. Тем самым ресурс будет допускать анкеты только живых и настоящих людей. Автоматически блокировать будет анкеты женатых, чтобы не было поиска каких-то себе спутниц. Мы сможем как раз защитить людей от этих всех негодяев, а профурсетки и шалашовки останутся в стороне. Они все в этом нехорошем бизнесе давно. У них у всех есть некая история. Если один раз человек знакомится — нормально, но если у него это поставлено на поток, а у них именно так, то просто его или ее учетная запись автоматически будет заблокирована», — добавил он.

6 мая стало известно, что Милонов высказал идею о создании специального раздела на портале «Госуслуги», где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера — соответствующее обращение он отправил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

По мнению депутата, за последние годы зарубежные сервисы знакомств покинули российский цифровой рынок из-за санкций, однако онлайн-знакомства для серьезных отношений все еще актуальны в России. Милонов подчеркнул, что существующие приложения часто ориентированы на удовлетворение сексуальных потребностей на короткий срок вместо поиска долгосрочных отношений.

Ранее россиянка познакомилась с мужчиной и лишилась 4,5 млн рублей.