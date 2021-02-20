МЧС: два человека могут находиться под завалами на Норильской обогатительной фабрике

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике под завалами могут оставаться два человека. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на прокуратуру Красноярского края.

«Из шести человек, что под завалами, четырех вытащили, живые, ищут двух», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате пострадали три человека.