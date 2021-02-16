В Москве во вторник ожидается до -12°С и гололедица

В Москве во втоник, 16 февраля, синоптики пообещали до -12°С. В небе будет облачно, ожидается снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -10...-12°С. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -13...-15°С. Ветер подует западный, скорость составит 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 751, а ночью 746 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.