Трех жителей Костромы задержали по подозрению в расчленении мужчины

В Костроме после обнаружения в квартире одного из домов расчлененного тела мужчины возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин, с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, информация о теле местного жителя 1987 года рождения поступила 13 февраля.