ВОЗ: все больше стран сталкиваются с мутациями коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в мире продолжает снижаться, при этом число стран, где выявлены новые мутации коронавируса, продолжает расти. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

«На прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

По данным организации, виды коронавируса, вызывающие обеспокоенность, продолжают распространяться. «Британский» штамм был обнаружен уже в 86 странах, «южноафриканский» в 44 странах, а «бразильский/японский» штамм — в 15.