Источник: экс-глава дагестанского села убит в отделе полиции Махачкалы
Бернст Ю.
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Бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его слова подтвердил другой источник в правоохранительных структурах республики.
Подозреваемый задержан на месте происшествия, скрыться он не пытался, добавил источник.
По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.
В этот же день в Дагестане начальник районного уголовного розыска получил ножевые ранения в живот и плечо во время задержания подозреваемого в убийстве двух девушек.
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