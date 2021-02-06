Источник: экс-глава дагестанского села убит в отделе полиции Махачкалы

Бывший глава села Новокули в Дагестане убит в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его слова подтвердил другой источник в правоохранительных структурах республики.

Подозреваемый задержан на месте происшествия, скрыться он не пытался, добавил источник.

По предварительным данным, подозреваемый является сотрудником одной из силовых структур.

В этот же день в Дагестане начальник районного уголовного розыска получил ножевые ранения в живот и плечо во время задержания подозреваемого в убийстве двух девушек.