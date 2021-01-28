ЕС уменьшил список стран для открытия внешних границ

Евросоюз решил уменьшить список стран для поэтапного открытия границ. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Так, список был сокращен до шести стран. Из него убрали Японию.

Отмечается, что в перечне остались семь стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Сингапур. Также в него внесли Китай при условии, что Пекин подтвердит взаимность в вопросе открытия границ.

Как указывается в документе, государства ЕС должны с 28 января поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов этих семи стран.

На прошлой неделе в Евросоюзе ввели «темно-красные» зоны по коронавирусной инфекции COVID-19.