В Чили одобрили экстренное использование вакцины AstraZeneca
Максимс Краюшкинс
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Институт общественного здоровья Чили разрешил экстренное использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca («Астразенека»). Об этом сообщил директор института Эриберто Гарсиа, передает ТАСС.
«После тщательного изучения мы одобрили третью вакцину», — сказал он.
Гарсия добавил, что препарат будет разрешено использовать для вакцинации лиц старше 18 лет.
Ранее в стране выдали разрешение на экстренное использование вакцин компании Pfizer и Sinovac.
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