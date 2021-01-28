В Чили одобрили экстренное использование вакцины AstraZeneca

Институт общественного здоровья Чили разрешил экстренное использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca («Астразенека»). Об этом сообщил директор института Эриберто Гарсиа, передает ТАСС.

«После тщательного изучения мы одобрили третью вакцину», — сказал он.

Гарсия добавил, что препарат будет разрешено использовать для вакцинации лиц старше 18 лет.

Ранее в стране выдали разрешение на экстренное использование вакцин компании Pfizer и Sinovac.