ЛНР готова пройти вакцинацию «Спутником V»

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что ЛНР готова начать проводить вакцинацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что республика будет прививаться препаратом «Спутник V».

«Медучреждения ЛНР готовы к началу вакцинации российской вакциной», — подчеркнул Мирошник.

Кроме того, по его словам, с медперсоналом проводится необходимый инструктаж, а все прививочные кабинеты сертифицируются экспертами республиканских санитарно-эпидемиологических станций (СЭС).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».